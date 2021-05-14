Депутат из "Слуги народа" Дмитрий Соломчук написал заявление в полицию на бывшего нардепа Олега Барну за нападение в прямом эфире.
Об этом он сообщил в комментарии изданию Страна.uа.
Читайте такжеНа Медведчука надели электронный браслет"Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Есть какие-то повреждения, их зафиксируют врачи. Я на это не обращаю сильно внимания", – сказал Соломчук.
Он считает, что Барна "начал истерику", поскольку не смог ответить на поставленные вопросы.
Что случилось?
Драка между нардепом Соломчуком и экс-депутатом Барной произошла в прямом эфире телеканала ПравдаТУТ, когда в студии обсуждали закон о рынке земли.
Скандальный нардеп Барна: что о нем известно
Олег Барна не впервые попадает в скандальные ситуации. Самый известный скандал с его участием произошел в декабре 2015 года, когда он пытался вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.
В октябре 2018 года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве.
В декабре 2018 года Олег Барна в эфире парламентского телеканала "Рада" подрался с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко.
А в 2019 году Олег Барна набросился на сторонника тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша.
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