Барна не впервые попадает в скандальные ситуации.

Депутат из "Слуги народа" Дмитрий Соломчук написал заявление в полицию на бывшего нардепа Олега Барну за нападение в прямом эфире.

Об этом он сообщил в комментарии изданию Страна.uа.

Читайте такжеНа Медведчука надели электронный браслет"Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Есть какие-то повреждения, их зафиксируют врачи. Я на это не обращаю сильно внимания", – сказал Соломчук.

Он считает, что Барна "начал истерику", поскольку не смог ответить на поставленные вопросы.

Что случилось?

Драка между нардепом Соломчуком и экс-депутатом Барной произошла в прямом эфире телеканала ПравдаТУТ, когда в студии обсуждали закон о рынке земли.

Скандальный нардеп Барна: что о нем известно

Олег Барна не впервые попадает в скандальные ситуации. Самый известный скандал с его участием произошел в декабре 2015 года, когда он пытался вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

В октябре 2018 года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве.

В декабре 2018 года Олег Барна в эфире парламентского телеканала "Рада" подрался с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

А в 2019 году Олег Барна набросился на сторонника тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская