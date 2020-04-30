"Другой России у нас нет": Кулеба рассказал об уровне доверия к РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию на переговорах надо воспринимать такой, какая она есть, потому что "другой России нет".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии доверия к Российской Федерации, поскольку она нарушает обещания.

Об этом Кулеба сказал в ходе онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции.

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"Проблема отсутствия доверия обусловлена тем, что, к сожалению, Россия неоднократно нарушала свои обещания. Она существует. Эта проблема объективная, и ее, я надеюсь, в России осознают. Но мы все равно должны работать для того, чтобы получать необходимые результаты, и пусть пошагово, двигаться вперед, потому что, извините, другой России у нас нет. У нас есть такая Россия, какая есть, и нам с ней надо вести диалог для того, чтобы прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории на востоке Украины, а также Крым", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня не обсуждали вопрос создания Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы, хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял этот вопрос.