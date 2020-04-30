"Другой России у нас нет": Кулеба рассказал об уровне доверия к РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии доверия к Российской Федерации, поскольку она нарушает обещания.
Об этом Кулеба сказал в ходе онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции.
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"Проблема отсутствия доверия обусловлена тем, что, к сожалению, Россия неоднократно нарушала свои обещания. Она существует. Эта проблема объективная, и ее, я надеюсь, в России осознают. Но мы все равно должны работать для того, чтобы получать необходимые результаты, и пусть пошагово, двигаться вперед, потому что, извините, другой России у нас нет. У нас есть такая Россия, какая есть, и нам с ней надо вести диалог для того, чтобы прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории на востоке Украины, а также Крым", - сказал Кулеба.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня не обсуждали вопрос создания Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы, хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял этот вопрос.