Бывшего главу ОП допросили относительно возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти.

В Государственном бюро расследований заявили, что во время допроса бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не предоставил подтверждений или доказательств возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Следователем Государственного бюро расследований проведен допрос в качестве свидетеля гражданина Богдана А. И. относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских должностных лиц с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий", - говорится в сообщении.

Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими должностными лицами возможных противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - заявили в Бюро.

Допрос Богдана: что известно

9 сентября Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Разговор длился более 4 часов.

10 сентября в ГБР опубликовали повестку о вызове Богдана на допрос в качестве свидетеля, который был запланирован на 11: 00 14 сентября. Сегодня Богдан наведался в офис Бюро.

В бюро отметили, что 9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других, предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведение следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорилось в сообщении.

После допроса Богдан заявил, что его допрашивали в Государственном бюро расследований по делу “вагнеровцев”.

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Автор: Константин Гончаров