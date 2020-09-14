Бывший глава ОП заявил, что не знает, о чем именно с ним хотят говорить следователи.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

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Стрим с места событий вело «Громадське». Под ГБР собрались журналисты.

В общении с журналистами Богдан сообщил, что не знает, о чем с ним хотят говорить следователи, и ему очень интересно будет пообщаться с правоохранителями.

По словам Богдана, уголовное производство, по которому его вызвали, было зарегистрировано еще в августе.

Вызов Богдана на допрос: Что известно

10 сентября в ГБР опубликовали повестку о вызове Богдана на допрос в качестве свидетеля, который запланирован на 11: 00 14 сентября.

В бюро отметили, что 9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других, предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

9 сентября Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Разговор длился более 4 часов.

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Автор: Дмитрий Захаров