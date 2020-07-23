Зеленский прокомментировал поджог дома "антикоррупционера" Шабунина (фоторепортаж)

Президент заявил, что ожидает соответствующей работы правоохранителей.

Президент Владимир Зеленский вечером в четверг прокомментировал пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, который произошел сегодня ночью.

Реакция президента появилась на его странице в Facebook.

По его словам, поджог дома свидетельствует о том, что "наше общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений, не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений, не может перестать играть в демонстративное насилие".

"Лично меня это очень волнует и огорчает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из конфликтов эпохи. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", - написал президент.

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Зеленский отметил, что нужны ответы от правоохранительных органов.

"И я ожидаю, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, в общественных активистов, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", - отметил он.

Глава государства заявил, что сочувствует Шабунину и всем украинцам, попадающим в неприятные ситуации из-за своей гражданской позиции.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так – найти и наказать. А мы – общество – все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно. "Общество диалога, а не общество насилия" – вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой...", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома Виталия Шабунина, который является руководителем центра.

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