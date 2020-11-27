Добкин в своих выражениях начал использовать нецензурную лексику.

Экс-нардеп Владимир Парасюк и бывший глава Харьковской ОГА, депутат Рады восьмого созыва Михаил Добкин поскандалили в прямом эфире во время обсуждения Революции достоинства.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

В частности, Добкин нецензурно обругал Парасюка, который является участником Евромайдана.

Парасюку задали вопрос, правильно ли он сделал, когда обратился к людям со сцены на Майдане, доволен ли результатами Майдана, состоянием экономики, уровнем коррупции и территориальными потерями. В ответ он обратился к ведущей, выразив удивление некоторыми гостями в студии.

Читайте также"Сильнейший лидер": одиозный экс-нардеп Добкин заявил, что уважает Путина

"Я шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Наталья, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция достоинства - это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди", - сказал он.

В этот момент Добкин начал говорить параллельно с Парасюком.

Д. - Да ладно, конечно же, великая страница...

П. - Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ...

Д. - Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, бл*ть. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, бл*ть, напоминать начал.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее Добкин устроил перепалку с представителем фракции "Слуга народа" Галиной Янченко по теме изменений бюджета Одессы с 2015 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН