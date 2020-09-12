Деркач в мае обнародовал записи, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Офис Генпрокурора проводит собственное расследование по делу о «пленках Деркача».

Об этом в эфире Свобода Савика Шустера сообщила руководитель ОГП Ирина Венедиктова.

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Следователи сейчас на этапе установления достоверности указанных записей.

"Опять же, экспертизы: смонтированы ли пленки, можно ли идентифицировать голоса, все это происходит... следствие продолжается, следственные возможности мы стараемся не потерять. Ждем результатов исследований", - ответила она.

Венедиктова добавила, что украинское следствие «придет к собственным выводам».

Пленки Деркача: что известно

19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить «шокирующими фактами».

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Автор: Яна Ставская