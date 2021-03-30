26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 миллионов гривень.

"Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, вышел из СИЗО.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и своим сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить тех своих друзей, которые не отвернулись в тяжелое время, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривень. Завтра утром у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО", - отметил он.

Также Шевченко анонсировал на четверг пресс-конференцию, если останется на свободе.

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Что известно о деле Семенченко-Шевченко

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой «частной военной компании» была направлена «на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности».

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

Среди организаторов такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос, и опроверг все обвинения.

Семенченко также опроверг все обвинения Службы безопасности Украины и заявил, что не будет скрываться от следствия.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн гривен.

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Автор: Леся Лещенко