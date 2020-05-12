По-прежнему подозреваемый: в НАБУ заявили, что не закрывали дело против Грымчака о мошенничестве
Национальное антикоррупционное бюро Украины не закрывало уголовное производство, начатое по подозрению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака в мошенничестве.
Об этом НАБУ сообщает на своей странице в Facebook.
«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что экс-заместитель министра по вопросам ВОТ по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего его направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых», - сказано в сообщении.
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Также в НАБУ объяснили, почему было закрыто дело в отношении Грымчака по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка), о чем экс-чиновник сообщил сегодня.
«Детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны экс-заместителя министра: внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли», - отметили в бюро.
Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.
По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
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15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.
3 апреля прокуроры САП завершили досудебное расследование по этому делу.
Сегодня, 12 мая, Грымчак сообщил, что НАБУ закрыло против него дело по подозрению в служебном подлоге.