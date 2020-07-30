Дело экс-главы "Укравтодора": шестому фигуранту сообщили о подозрении

Подозрение вручили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.

НАБУ и САП сообщили о подозрении шестому подозреваемому в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

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НАБУ и САП сообщили о подозрении шестому подозреваемому в рамках расследования относительно экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, подозрение в предоставлении бывшему и.о. председателю Государственного агентства автомобильных дорог Украины неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши вручено бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.

«Процессуальное действие выполнено 28 июля в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы. Таким образом, общее количество участников преступления достигла шести человек», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 июля польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

Ранее уведомление о подозрении было вручено пяти лицам. Речь идет о и.о. председателя «Укравтодора», двух гражданах Польши, иностранном гражданине - представителе одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора», а также о бывшей советнице и.о. председателя «Укравтодора», гражданке Украины.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.

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