Данилов не назвал фамилии этих народных депутатов и из каких они фракций.

По состоянию на сегодня 23 народных депутата Украины находятся за границей.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после совещания с участием руководства Верховной Рады, лидеров фракций и групп в комментарии журналистам.

Он отметил: "К этому часу 23 депутата находятся за пределами нашей страны. Но будем считать, что они успеют завтра на заседание, которое будет в 10 часов в ВРУ начинаться, и все будут выполнять свой гражданский долг, свой долг как народные депутаты".

Данилов не назвал фамилии этих народных депутатов и из каких они фракций.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук пошутил, что в зависимости от того, сколько придет завтра депутатов на заседания, определит численность парламента в дальнейшем. Он отметил, что "все те, кто хотят защищать Украину, они завтра будут в зале".

При этом Стефанчук рассказал: "У меня даже возникла такая идея - мы с друзьями, коллегами, народными депутатами посмеялись, чтобы посмотреть, сколько завтра народных депутатов будет, и до такого количества сократить парламент Украины".

Данилов сообщил, что на совещании были все фракции, кроме ОПЗЖ. "Фракция ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Стефанчук рассказал о ситуацию с COVID - 19 В Раде.

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