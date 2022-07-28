Правоохранители задержали руководителя службы личной охраны народного депутата Андрея Деркача.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.
"Наша контрразведка начинает еще более активно работать и активно работала, начиная с первых дней войны. Мы видели это собственными глазами, когда задерживали кума Путина – Медведчука. Сегодня был задержан руководитель охраны народного депутата Деркача. Есть и другие задержания. Есть задержания тех людей, которые занимали те или иные должности", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что "вычищать" Украину от российских агентов и коллаборантов, которые были инкорпорированы в страну, будут до последнего.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, СБУ сообщила о задержании по подозрению в незаконном хранении боеприпасов руководителя службы личной охраны одного из народных депутатов. Отмечалось, что задержанный был приближенным к депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы.
По данным источников "Украинской правды", речь шла о беглом депутате Андрее Деркаче.
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