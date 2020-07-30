Белорусский политолог о задержании "вагнеровцев": это удар по Путину и почти прямая конфронтация с РФ

Он подчеркнул, что Беларуси нужно готовиться к обострению отношений.

Задержание боевиков под Минском поломало все сценарии по поводу развития отношения между Россией и Беларусью.

Об этом рассказал Павел Усов, белорусский политолог и аналитик, в эфире на "Апостроф TV".

"Это практически прямая конфронтация, если не военная, то силовая, с Кремлем", - отметил он.

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Также, по его словам, известно, что ЧВК "Вагнера" принадлежит "правой руке" Путина Евгению Пригожину.

"Потому это удар не только по каким-то силовым структурам России, но непосредственно по Путину", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что нужно готовиться к обострению отношений.

"Они уже произошли. Беларусь усиливает восточную границу. Беларусский погранкомитет так заявил", – сказал Усов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждает, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». По ним уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самых военных компаний в России юридически нет.

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