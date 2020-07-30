Белорусский политолог о задержании "вагнеровцев": это удар по Путину и почти прямая конфронтация с РФ
Задержание боевиков под Минском поломало все сценарии по поводу развития отношения между Россией и Беларусью.
Об этом рассказал Павел Усов, белорусский политолог и аналитик, в эфире на "Апостроф TV".
"Это практически прямая конфронтация, если не военная, то силовая, с Кремлем", - отметил он.
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Также, по его словам, известно, что ЧВК "Вагнера" принадлежит "правой руке" Путина Евгению Пригожину.
"Потому это удар не только по каким-то силовым структурам России, но непосредственно по Путину", – отметил политолог.
Он подчеркнул, что нужно готовиться к обострению отношений.
"Они уже произошли. Беларусь усиливает восточную границу. Беларусский погранкомитет так заявил", – сказал Усов.
Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
Белорусские власти утверждает, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». По ним уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.
В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самых военных компаний в России юридически нет.
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