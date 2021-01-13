Кулеба объяснил, что нужно для изменения состава участников нормандского формата / фото REUTERS

Для привлечения США и Великобритании к нормандскому формату переговоров по Донбассу нужно согласие всех его участников.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом он выразил уверенность, что еще большая вовлеченность Штатов в переговоры может быть очень эффективной.

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"Слышу об этом (привлечении США и Британии к нормандскому формату - ред.) с 2014-го года. Как говорится, если не о чем говорить – давайте об изменении Нормандского формата. Но я предлагаю решать проблемы в порядке их поступления. Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – это вопрос дипломатии", - сказал Кулеба.

Нормандский формат: встреча советников

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Автор: Андрей Василюк