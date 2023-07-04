Глава государства подчеркнул, что Америка всегда может рассчитывать на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.

В своем обращении к американцам Зеленский подчеркнул, что только смелые обретают независимость, и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение.

"Дорогие американцы, я поздравляю вас с лучшим днем, которым жизнь может наградить любую нацию, восставшую ради свободы, - поздравляю вас с Днем независимости", - отметил он.

Президент подчеркнул, что передавая свою свободу следующим поколениям американцы дают надежду другим народам, что они тоже станут свободными, а их свобода тоже станет драгоценным наследием для их детей и внуков.

Зеленский напомнил, что Америка является "землей свободных и домом смелых", который привлекает людей со всего мира, уже почти два с половиной века

"Для нас большая честь - быть союзником такой мечты, отваги и свободы", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что украинцы овладевают американским оружием и обеспечивают демократию, которую Америка и Украина ценят одинаково.

По его мнению, украинское свободолюбие при поддержке США "зажгло могучее новое пламя свободы", которое не погаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет по Европе.

"А украинская мечта жить свободно, когда ее увенчает победа в начатой Россией жестокой неспровоцированной войне, даст свежую энергию американскому лидерству", - считает Зеленский.

Он отметил, что тот, кто стоит с Украиной, стоит за свободу.

"А после нашей победы мир убедится, что тот, кто ценит свободу, всегда побеждает. Счастливого 4 июля, Америка! Пожалуйста, помни, что в коалиции свободных и смелых ты можешь всегда рассчитывать на Украину-союзника", - сказал президент.

День независимости США

День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. Праздник установлен в честь подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости США от Объединенного Королевства Великобритании.

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