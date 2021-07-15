По его словам, он узнал о вызове на допрос из СМИ. Дело касается принятия Харьковских соглашений.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не собирается идти на допрос в СБУ по поводу принятия Харьковских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам по поводу вызова его и еще нескольких депутатов на допрос относительно принятия в парламенте Харьковских соглашений.

Он отметил, что власть пытается свои экономические провалы "закрыть зрелищами" и добавил, что нынешняя ситуация, когда он узнает о вызове на допрос из СМИ, напомнила ему ситуацию 2005 года, когда вызовы в суд "раздавали нам через прессу, через Интернет".

По словам Бойко, это своеобразное "психологическое давление, но мы к этому привыкли и на него уже не реагируем".

Он отметил, что не пойдет на допрос, потому что у него на этот период уже запланированы встречи с избирателями.

"Как же я пойду на допрос, когда у меня встреча с избирателями запланирована, и я не собираюсь отменять ее, потому что кому-то вздумалось на какую-то дату вызвать меня на допрос по делу 12-летней давности", - подчеркнул он.

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Как известно, Служба безопасности Украины вызвала на допрос Юрия Бойко и еще нескольких депутатов по поводу принятия в парламенте Харьковских соглашений.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Производство открыто по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы снижения, фактически безвозмездно располагала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

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Автор: Надя Пришляк