Стало известно, как относится Республика Болгария к вступлению Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подчеркнул, что Республика Болгария вместе со странами G7 предоставит Украине гарантии безопасности после войны.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в медиацентре "Украина – Одесса".

"Мы стоим бок о бок с Украиной и помогаем ей отражать российскую агрессию. Полностью поддерживаем право ее вернуть территории, которые признаны законом на международном уровне. Именно поэтому присоединяемся к декларации стран G7 о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности Украине. Это еще один шаг для дальнейшего сотрудничества Болгарии и Украины в оборонной, гуманитарной и других сферах", - сказал министр.

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Он ответил на вопрос, поддержит ли Болгария вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. По словам Тагарева, в процессе подготовки к Вильнюсскому саммиту Болгария поддержала именно эту позицию настолько, насколько позволяли обстоятельства.

"Потому, что это (вступление в НАТО – УНИАН) требует завершения боевых действий. И как только они завершатся Украина должна иметь очень четкий и быстрый союз с НАТО. Но вы знаете что система НАТО работает так, что должен быть полный консенсус. Поэтому мы поддерживаем финальный текст Вильнюсского саммита по Украине и по плану действий. То есть мы перешли с нескольких шагов к одному, относительно присоединения Украины к НАТО", - сказал министр.

Гарантии безопасности Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Эстония, Латвия и Литва также присоединились к декларации G7 (Большой семерки) относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, руководители правительств этих стран выразили решительную поддержку и солидарность с народом и правительством Украины, которые защищают свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны. В совместном заявлении Балтийских стран отмечается: только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности.

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