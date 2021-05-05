По словам госсекретаря США, Москва должна выполнять свои международные обязательства.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен призывает мировое сообщество оказывать давление на Российскую Федерацию.

Об этом госсекретарь США сообщил в Twitter.

"Мы должны сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она выполняла свои международные обязательства и обещания", - заявил Блинкен.

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В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter заявил, что Россия должна выполнять обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать для прекращения конфликта на востоке Украины. "Она также должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма", - отметил Прайс.

Визит Блинкена в Украину: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместительница Виктория Нуланд сегодня, 5 мая, прибудут в Киев с двухдневным визитом.

Блинкен приедет в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Планируется встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества.

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Автор: Виталий Саенко