​​​​​​​Российский бизнесмен Дмитрий Потапенко: Коллективному Путину в России ничего не грозит. Ни пандемия, ни цены на нефть. В России создается цифровой ГУЛАГ

Известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко не стесняется публично критиковать экономическую политику российских властей. В 2016 году УНИАН уже общался с Дмитрием. Тогда он говорил, что в России холодильник никогда не победит телевизор. И, собственно, не ошибся. Сейчас у него нет сомнений относительно стабильности режима Путина. По его мнению, все тяготы и лишения российскому обывателю придется стойко выдержать, ведь решать проблемы простых россиян власти не будут – в этом нет необходимости.

Дмитрий, сейчас весь мир переживает «идеальный шторм». Все говорят о рецессии. Пострадают все, но РФ страна очень своеобразная, в том плане, что здесь как бы две беды в одном месте встретились. Я имею ввиду падение цен на нефть и последствия карантина, которые убивают экономику любого государства. Так что страшнее для российской власти, российского государства и российской политической стабильности?

Если исходить из того, что мы видим, это в общем сублимация войны. Потому что когда возникали внутренние напряжения в любых царствах-государствах, то организовывался какой-нибудь крестовый поход. А тут очень удачно подвернулся коронавирус, из которого в общем-то удалось практически везде сделать инфодемию, и зарыть собственные проблемы, связанные с тем, что те же чиновники, которые вчера сокращали или корежили здравоохранение, сегодня оказываются спасителями отечества.

Появился ли хоть какой-то вызов для российской власти? Нет, не появился. Потому что российская власть - это такая спайка клубка целующихся змей. Они друг друга дополняют и пока еще слегка друг друга раздражают. Поэтому напряжение внутри политических элит достаточно слабое. А так называемый народ, к которому они всегда относились исключительно как к жратве, в этой игре не принимает никакого участия. И поэтому его проблемы, как в старой пословице: проблемы индейцев шерифа не волнуют.

"Мы еще увидим пятилетку пышных похорон"

У нас, в Украине, очень любят подискутировать и поразмышлять на тему, что Путина завтра свергнут. Мне кажется, это тоже важно проговорить, чтобы народ не строил иллюзий.

Я веду бизнес и в Украине, и пишу регулярно подкасты по украинской экономике, и регулярно общаюсь с иностранцами, нашими эмигрантами, в том числе в США. То, что я слышу, носит, условно, либо пропутинский характер, либо проукраинский. Как говорится, чума на оба ваших дома.

Дело в том, что это глупость и в первом, и во втором случае. Россией управляет коллективный Путин. И после ухода Путина станет еще хуже, в том числе и для Украины как для государства. Причина очень простая – никто не рассматривает основы экономики. В России государственная экономика. Здесь ключевое то, что происходит внутри кланов, причем эти кланы вооружены. Еще их ошибочно называют олигархами, хотя таковыми они не являются в чистом виде.

Когда говорят об уходе Путина, почему-то не замечают, что сейчас происходит в России. Здесь создается цифровой ГУЛАГ. Человеку в России, чтобы выйти из дома, нужно обязательно иметь qr-код, а те, у кого есть ксива, могут перемещаться совершенно свободно? Мы получаем разрешение на выход из дома в обезличенном виде. Хочу обратить внимание – раз мы все-таки общаемся с украинской аудиторией – на материалы Нюрнбергского процесса. Там одно из обвинений – присвоение номеров и обезличивание людей. Так вот, в РФ у каждого гражданина, у меня в том числе, есть qr-код и есть цифровое обозначение. У нас ничуть не лучше, чем у заключенного при нацистской Германии. Заметьте, ни мировая общественность, ни российская общественность никоим образом на это не реагируют.

Такая реакция возможна потому, что в Европе считают, что это только на время пандемии...

В РФ внедряются так называемые цифровые паспорта, объединенные в рамках налоговой службы. Теперь доходы и расходы домохозяйств будут сведены в единую базу, в единый реестр. Исключение будет для чиновников. Ни одного возмущения в публичном пространстве ни в Европе, ни в Америке. Люди там оторвались, они живут в абсолютно другой парадигме. Для них это фетиш: если уйдет Путин, то все поменяется. Это не так. Мало кто понимает глубинные причины существования Путина. И Путин – это не человек, это, по сути дела, коллективное управление страной. Поэтому до тех пор, пока не будут подниматься все пласты, а будет персонификация этого зла, понимания не будет.

Сейчас многие экономисты следят за российскими резервами. Есть мнение, что, в том числе, на этом базируется путинская стабильность. На днях Deutsche Bank опубликовал прогноз: если нефть будет по 15 долларов за баррель, то резервы в Фонде национального благосостояния будут израсходованы через 2 года. Если 30 долларов – через 6 лет. Если эти деньги закончатся, что дальше?

Хочется передать привет Deutsche Bank и сказать, что те, кто публикует эти прогнозы, редкостные идиоты. Кто вам сказал, что эта кубышка будет расходоваться? Эта кубышка персонифицирована, она того клана, который стоит у управления страны. С какого хрена вдруг, ни с того, ни с сего, они будут отдавать эти средства на прокорм какого-то народа? Нужно осознать, что мы в России находимся в родоплеменных взаимоотношениях. Даже не в феодальных. Нам до феодальных положений еще далеко.

Поэтому это их личная персональная кубышка, и никуда она не денется, ни на рубль. Мы получим только повышение налогов, повышение цен на бензин и так далее.

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Аналитики мыслят квадратно-гнездовым способом, а здесь нужно изучать родоплеменные взаимоотношения. Кубышки хватит настолько, насколько долго будет сидеть у власти наша верхушка, а уходить она будет исключительно по естественным причинам. Мы еще увидим с вами пятилетку пышных похорон. Возможна и вторая причина: их внутренние противоречия, но – не исчерпание ресурсов. Нефть может быть хоть в отрицательном параметре, они просто будут с холопов взымать недостающие. Расчет Deutsche Bank абсолютно бездарен, он не базируется на реальности.

Тем не менее, Путин регулярно из бункера проводит совещания для поддержки различных отраслей экономики в РФ. И все время повторяет один и тот же тезис о том, что государство всем поможет. Оцените эти усилия российской власти.

Нам говорят: вы должны заплатить налоги. Здесь – ростовщический подход. Из-за карантина у бизнеса проблемы, но это его проблемы. Предлагается кредит. Его сейчас отдавать не надо, но вы можете заложить себя, свои зубы, семью, вашу собаку. Платить придется, но чуть позже. Вот именно в такой манере действует наше государство.

Что нам пообещали в деньгах? Нам пообещали, что нам отсрочат выплату в районе 2 триллионов рублей. Это отсрочка. И возникает вопрос, откуда брать деньги. Власти приказали бизнесу, чтобы сотрудники оставались в штате и получали зарплату. Если уволить людей, тогда у нас появится прокуратура прямо на входе. Нам выдадут компенсацию на зарплаты, по сути дела, в объеме налогов – это 12 130 рублей на сотрудника. Средняя зарплата по России – в районе 35 тысяч рублей. А налог с этих 35 тысяч рублей – 43%. Как раз те самые 12 100. То есть, я должен содержать сотрудника, платить ему условные 31 тысячу, а налоги у меня будут как раз в районе 12 100. То есть государство ничего мне не даст. Оно только прогонит деньги по кругу и все то же самое отберет. Вот он, основной принцип российской помощи.

Еще раз говорю, оценивать надо не цифры, а что под этими цифрами лежит. Это точно также, как идет персонификация режима управления на конкретно Владимира Путина.

"Сдохнет 90% малого бизнеса"

Карантин, хоть и гибридный, настоящий. Все закрыто. Вы говорите, что для власти никаких последствий не будет, а что ждет бизнес?

Карантин у нас жесткий. Выходишь погулять, и тебе добрые соседи вызывают полицию. Слава богу, у нас еще пока не доплачивают за каждый донос. У меня есть гипотеза: надо сделать так, чтобы с каждого штрафа тому, кто вызывал полицию, платили хотя бы рублей 200. А с учетом того, что образовалось огромное количество безработных, мы вернемся в 37-й год в течение 15 секунд.

А бизнес в России сдохнет. По моим оценкам, сдохнет 90 % малого бизнеса. У меня была дискуссия с моими коллегами по бизнесу, они считают, что закроется 20% юрлиц. Но реально закрывшихся предприятий будет больше, хоть и формально юрлица продолжат существовать.

Сейчас падения даже в тех предприятиях, которые изначально были заточены только на доставку продуктов: у них просадка от 30% до 60%. А все остальные, попросту говоря, из этого не выплывут. То есть, я ожидаю массовых банкротств в конце лета – начале осени.

Обычно, когда нечего есть, народ выходит на улицы. Вот, во Владикавказе начались волнения. Почему вы так уверены, что в России никаких изменений не будет?

Власти нужно сделать одну простую вещь: депортировать большую часть гастарбайтеров. Уже сейчас доставкой занимаются люди пенсионного возраста. Им уже нечего есть, и у них еще есть долги. Им дают слабую надежду: пусть и упавший доход в качестве какого-нибудь развозчика пиццы, суши или поломойщика. Куда ты денешься с подводной лодки? У нас 6 миллионов гастарбайтеров. Если власть правильно среагирует, она, попросту говоря, поменяет гастарбайтеров на наших обнищавших младших научных сотрудников и наших пенсионеров. Так у нас проходили 90-е. Я в талантах наших властей уверен на 100%.

Это какое-то полное обнуление, возврат в 90-е…

Тогда эти проблемы были в одной конкретно взятой стране. Проблемы можно было разрешить за счет контактов с другим государствами. А сейчас у всего мира свои собственные проблемы. Сейчас не с кем взаимодействовать.

Кстати, у российских олигархов тоже проблемы, и стоит ожидать передел собственности. Это коснется, приблизительно, 35% крупных предприятий. Возможно, обычному человеку радостно от того, что кто-то вылетит из списка Форбс или разорится. Мне от того, что прилетит десятке олигархов, ни тепло, ни холодно. Мне обидно за страну. Без сырьевой подпитки мы должны пройти период военной и, теперь, цифровой хунты. Я называю то, что сейчас происходит, первой цифровой мировой войной. Сейчас будет просто цифровая хунта, потом будет период войны между группировками в России. И только, может быть, в 2025-2026 есть хоть какой-то шанс на условную демократизацию управления в стране.

На основании чего вы делаете такой вывод? В 2024 году произойдет «обнуление» сроков Путина и будет его новая эра – еще 12 лет.

Скажем так, цены на нефть очень низкие, но, тем не менее, они есть. Следующий год – переломный для экономики, потому что в России перестает существовать легкодобываемая нефть, запасы истощаются. Нужно где-то закупать технологии, которых в России нет. А они обычно американские. Потому что даже китайских таких технологий нет. Это приведет как раз к борьбе кланов, на это я как раз ставлю – 2023-2024 годы.

Владимир Путин может править практически без ограничений, но он при этом стареет. Значит, появляются молодые и зубастые. Поэтому я рассчитываю, что может наступить некий перелом.

В 2024 году Путин может снова занять пост президента. Но в 2025-2026 году кланы побледнеют, и им захочется новой крови. Вот и все.

Вы говорите о кланах, но еще используется понятие «башни Кремля». Можете их как-то обозначить?

Кто-то называет их башнями Кремля, я их называю кланами. Дело в том, что в каждом клане присутствуют и экономисты, и силовики. Например, «любимый всеми» клан Игоря Сечина (глава корпорации Роснефть, - УНИАН), он условный экономист, но он подкреплен собственной системой безопасности. Есть клан, который, там, представляет министр обороны. Но он также подкреплен экономическим блоком – людьми из министерства экономического развития.

По моим оценкам, таких кланов в российской политике 7-9. Причем, они регулярно трансформируются. И сейчас в них происходит брожение и переход от одного клана к другому. Тот же Дмитрий Медведев, когда его отодвинул Владимир Путин, он же регулярно, заметьте, в публичной риторике, регулярно к нему присоединяется. И делает это очень правильно, потому что понимает, что на сегодня на этой шахматной доске Владимир Путин самый сильный и самый сложный игрок. Кланы периодически друг с другом «зарубаются». Тот же Рамзан Кадыров (глава Чечни, - УНИАН) в напряженных отношения с Сечиным, Сергей Собянин (мэр Москвы, - УНИАН) – с Михаилом Мишустиным (премьер-министр РФ, - УНИАН).

Важно понимать, что эти группы неустойчивы. Они не придерживаются каких-то внутриклановых соединений. Есть группировки, связанные с кооперативом «Озеро», кто-то – со Службой внешней разведки, кто-то, соответственно, с ФСБ. Эти кланы надо разбивать по количеству штыков. Тут не надо исходить из того, что это только про бабки. Бабки здесь как раз не играют практически никакой роли.

Вы говорите о том, что между этими кланами фактически война, которая обострится в будущем. Могут ли власти РФ попробовать организовать «маленькую победоносную войну» с внешним врагом, чтобы всех помирить внутри? Естественно, вопрос в контексте противостояния с Украиной.

Здесь «лакмусовой бумажкой» является Донбасс и так называемые ЛНР и ДНР. Я считаю, что, кому первому перепадут эти территории, тому будет очень плохо. Причина очень простая: протестные настроения, в любом случае будут на этой территории, и их надо будет подавлять. Территория абсолютно разорена, и в нее надо будет инвестировать. И это будет не приз, а такой абсолютно раздолбанный в хлам хуторок. Поэтому, как вы видите, ни одна из сторон конфликта не стремится как-то эскалировать ситуацию. Все заканчивается некими публичными тирадами. Каких-то активных действий не предпринимает никто. В том числе и так называемый Запад.

Поэтому рассчитывать, что оттуда выдвинут танки на Киев, не стоит. Зачем? Напомню, первое правило любой войны, как говорил товарищ фон Клаузевиц – это принуждение к миру на выгодных для победителя условиях. Нет смысла забирать Донбасс. Это, по сути дела, платить зарплаты администрации и содержать там войска в режиме полноценного развертывания.

"Так называемые санкции – это всего лишь, извините, договорняк"

Российское государство и так платит за все на оккупированном Донбассе: и бюджетникам, и военным.

По моим оценкам, это треть от того, что придется платить в случае, если это будет, условно говоря, российской территорией. Сейчас это очень хороший для Кремля тлеющий костер, который, в общем, позволяет спекулировать на этом. То же самое, кстати, и с крымской историей. Если исходить цинично из амбиций, надо было бы там сделать то же самое, что произошло с условной Осетией или с условным Приднестровьем. Типа, он наш, но не наш. А тут – перенесли границу, построили мост и вкачали туда кучу бабла. Даже сейчас в России уже нет того самого крымского консенсуса, который был раньше. Понятно, для чего делалась крымская операция. Она делалась для того, чтобы Путин вошел в историю как «объединитель земли русской». А сейчас даже этого эффекта нет, а денег потрачено очень много.

Международные санкции правящей верхушке абсолютно по фигу. Она все равно летает, и Европа ее принимает с огромной радостью. Я и европейским политикам говорил, что так называемые санкции – это всего лишь, извините, договорняк. Потому, что если бы вы хотели что-то поменять, то любой экономист второго курса вам бы рассказал, чтобы нужно сделать, чтобы экономика схлопнулась в течение 15 минут. Они этого не делают. Поэтому, давайте будем честными: Западу абсолютно все равно, чей Крым. Им главное, чтобы с территории бывшего постсоветского пространства не выпустили ядерные ракеты.

У Украины уже давно нет ядерных ракет.

Собственно, потому, что на территории Украины не было ядерного потенциала, произошло то, что произошло с Крымом. Ядерный потенциал - один из важных элементов сдерживания. И товарищ Ким Чен Ир, и все его последователи, делают очень правильно, что добиваются наличия ядерного потенциала на территории этого маленького государства (Северной Кореи, - УНИАН).

Есть ли какие-то риски для «обнуления» Путина и зачем власти неожиданно, в разгар пандемии, меняют закон о полиции, расширяя полномочия правоохранителей?

Рисков для обнуления у Владимира Путина нет и не будет. Конституцию мы можем переписывать по 10 раз на дню. Утром мы можем просыпаться с одной, а вечером засыпать с другой. А касаемо полномочий полиции, в целом, это правильно (саркастично улыбается, - УНИАН). Потому что при драке кланов, если застрелят гражданских, это волновать никого не будет. Знаете, раньше иногда рабов на кресты вывешивали, чтобы другие феодалы побаивались. Поэтому здесь задача, чтобы другой феодал увидел, что мои опричники-то посильнее, и, вот, смотри, они могут вспороть брюхо подвернувшемуся под руку селянину.

Роман Цимбалюк, Москва