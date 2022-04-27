Обшуки проводяться за статтями про зловживання владою або службовим становищем і порушення правил охорони або використання надр.

Государственное бюро расследований пришло по местам регистрации и собственности братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака по делу о незаконной добыче их фирмой песка в карьерах на Львовщине.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на информированные источники.

Обыски проводятся по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением и о нарушении правил охраны или использования недр.

Как отмечают журналисты, речь идет о возможной незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовские области – в с. Родатичи Городокского района и с. Великополе Яворивского района.

В этих селах проводит добычу компания "Керамбуд", конечным бенефициарами которой являются ООО Сергея Медведчука и брата Тараса Козака – Богдана.

По мнению следствия, Сергей Медведчука не автономно вел записан на него бизнес – Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом.

"Керамбуд" без аукциона получило спецразрешение в 2004-м на пользование недрами. Несмотря на то, что впоследствии суд признал это спецразрешение недействительным, предприятие продолжало функционировать.

Во время проверки экологической инспекции представители "Керамбуда" показали, как подтвердили следователи, фейковое определение, выданное судьей-беглецом Николаем Сирошем, о якобы отмене предыдущего постановления суда.

Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в производстве во Львовской области.

Задержание Медведчука

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля его задержали. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

21 апреля ВР проголосовала за отзыв Медведчука из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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