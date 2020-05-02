РФ настаивала на выдаче 9 сторонников "русской весны" – участников беспорядков 2 мая в Одессе

С соответствующими заявлениями РФ выступала в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года.

В рамках переговоров по обмену пленными в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

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«В рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами», - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что события 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграции Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. По результатам расследований по уголовным производствам по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. В отношении 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджы, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции», - отметили в МИД.

«Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами», - подчеркивается в комментарии.

В МИД призывают международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств.

Справка. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора».

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.