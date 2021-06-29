Накануне Беларусь решила выйти по инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Украина продолжит поддерживать белорусский народ, несмотря на все ошибки режима Александра Лукашенко.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя решение Минска выйти по инициативе ЕС «Восточное партнерство».

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - написал Кулеба в Twitter.

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Накануне Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и отреагировало на новые европейские санкции.

В ответ на европейские санкции МИД Беларуси заявил о нескольких шагах:

Беларусь прекращает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Таким образом Беларусь фактически отказалась принимать обратно мигрантов, перешедших границу ЕС со стороны Беларуси.

Беларусь запрещает въезд в страну представителям европейских структур и лицам из Евросоюза, которые способствовали введению санкций.

Кроме этого, МИД отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС для консультаций и рекомендовал постоянному представителю ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель.

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Автор: Дмитрий Захаров