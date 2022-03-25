Президент не стал уточнять, где именно планируется встреча.

Президент США Джо Байден говорит, что надеется увидеть украинских беженцев во время своего визита в Польшу в пятницу, 25 марта.

Об этом он сказал он пресс-конференции в Брюсселе.

"Я планирую попытаться увидеть этих людей, и я надеюсь, что смогу увидеть", — сказал он.

Президент не стал уточнять, где именно планируется встреча.

"Думаю, я не должен говорить, куда именно направляюсь, не так ли. Надеюсь, я увижу много человек", - добавил он.

Байден также сказал, что посещение беженцев укрепит его мнение о том, что США должны предпринять серьезные действия, чтобы помочь переселить тех, кто вынужден был переехать в результате войны.

"Я был в лагерях беженцев. Я был в зонах боевых действий за последние 15 лет. И это... Это разрушительно. Больше всего внимания обращаете на маленьких детей, которые находятся в тех лагерях", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 марта, Джо Байден посетит Польшу. Точные подробности его визита туда тщательно скрываются из соображений безопасности.

Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден посетит Польшу на этой неделе для обсуждения Украины.

"Президенты обсудят, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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