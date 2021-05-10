Встреча будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности.

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 10 мая, примут участие в саммите "Бухарестской девятки" на уровне глав государств.

Об этом сообщило польское издание Bankier.pl со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павела Солоха.

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"Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сказал Солох на брифинге для СМИ.

По словам Солоха, встреча глав государств будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности.

"Этот формат, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, поможет построить трансатлантические контакты", - добавил он.

Солох уточнил, что в коммюнике после заседания Бухарестской девятки они, среди прочего, вспомнят о безопасности в бассейне Черного моря и ситуацию в Украине.

"Украинский вопрос обязательно каким-то образом будет затронут", – ответил он.

Участие Украины в саммите НАТО в июне

Ранее в социальных сетях появилась информация, что официальных представителей Украины якобы не пригласили для участия в саммите Альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня.

В комментарии УНИАН официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил, что повестка дня и формат саммита будут обнародованы ближе к 14 июня - дню проведения мероприятия. По его словам, в основе повестки дня нынешнего саммита Альянса будет стратегия "НАТО-2030".

В пресс-службе Офиса президента Украины, ссылаясь на заявление руководителя ОП Андрея Ермака, сообщили УНИАН, что пока нет подтверждения участия главы государства Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Стратегия НАТО-2030: что известно

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".

21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по поводу формирования видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса отметил, что продолжит консультации относительно стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит станет уникальной возможностью укрепить НАТО как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", предназначенной для ответа на вызовы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозы терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - заявил Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что участники саммита НАТО дадут "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий для членства в Альянсе.

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Автор: Богдан Слуцкий