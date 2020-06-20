Арахамия считает, что тренд на "новые лица" уже прошел

Формула, по которой в политику выбирали новых людей, "в сложных системах" не работает.

Глава «Слуги народа» Давид Арахамия говорит, что сейчас уже «тренд» на управленцев с опытом, а не на «новые лица», поэтому партия будет менять подход к отбору новых людей.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

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«Мы сейчас выбираем вице-премьер-министра по оборонному комплексу. Если вы увидите состав этой кадровой комиссии, там и господин Горбулин, господин Коростылев... это те люди, которые годами здесь показывали, делали и могут показать, что они сделали... Ну да, они пожилые люди, но они это делают... И вот мы таким образом сейчас выбираем людей», – сказал Арахамия.

Он отметил, что формула, по которой в политику выбирали новых людей, "в сложных системах" не работает.

«Сейчас действительно, ну не мода, тренд на управленцев с опытом. Уже нет этого... «новое лицо», «новый человек», что он разберется и все такое. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах», – ответил он.

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