По его словам, нет даже намеков на подобные разговоры.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полностью отвергает вариант их коалиции с "Батькивщиной".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о словах отозванного с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова о том, что сегодня появилась новая коалиция - "Батькивщина" и "Слуга народа", Арахамия отметил: "Мне очень трудно представить такую коалицию, честно говоря".

На уточнение, нет ли таких договоренностей, он сказал: "Не то что договоренностей, а даже намеков на разговоры такие нет".

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Сегодня, 7 октября, 284 народных депутатов поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" такое решение поддержали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

В то же время заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии УНИАН на вопрос, почему их фракция поддержала отставку спикера, в частности, пояснил: "Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство".

Относительно намека Разумкова на "новую коалицию" "Батькивщины" и "СН" Соболев заверил, что "Батькивщина" ни с кем объединяться не собирается. По крайней мере, в нынешнем составе парламента.

Автор: Таня Поляковская