По словам Арахамии, по двум вопросам стороны не могу договориться.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал, что в переговорах с РФ есть несколько проблемных вопросов, которые мешают сторонам прийти к соглашению.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", - заявил Арахамия.

Также он добавил, что украинская делегация не готова идти на компромисс в вопросах территориальной целостности Украины. По его словам, в этом вопросе позиция украинской стороны тверда.

"Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий", - добавил Арахамия.

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