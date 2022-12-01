С 2021 года Илья Новиков живет в Киеве.

Знаменитого правозащитника Илью Новикова объявили в розыск в России, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации. В Украине Новиков был адвокатом пятого президента Петра Порошенко.

МВД РФ подозревает Новикова в криминальных действиях, а также предоставило адвокату статус "иностранного агента".

С 2021 года Новиков живет в Киеве. Он известен тем, что защищал интересы Олега Сенцова, Надежды Савченко, Алексея Навального и других политических заключенных. Также Новиков участвовал в телевизионном проекте "Что?Где?Когда?".

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40-летний правозащитник после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля записался в ряды Территориальной обороны Киева.

Напомним, Порошенко ходил на допросы в ГБР. Новиков был его адвокатом по этому резонансному делу, которое касалось поставок угля из ОРДЛО.

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