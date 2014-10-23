Российского телеведущего канала Интер Евгения Киселева депортируют из Украины

16:46, 23 октября 2014
Политика
2

Российского журналиста Евгения Киселева, который ведет программу на канале Интер, депортируют из Украины.

tsn.ua

Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, несмотря на то, что он имеет вид на жительство, постановление о депортации вынес "уполномоченный орган".

Читайте такжеОпубликован список представителей российских СМИ, которым могут запретить въезд в Украину

Киселев рассказал, что прилетел в Украину в четверг, в аэропорту Борисполь его не пропустили через границу и выдали постановление о депортации.

По состоянию на 16:25, он находится в комнате для депортированных.

Следующий эфир программы Киселева должен состояться в пятницу.

Ранее УНИАН сообщал, что Авакова просили объявить персонами нон-грата 38 российских журналистов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter