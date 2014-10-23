Российского телеведущего канала Интер Евгения Киселева депортируют из Украины
16:46, 23 октября 2014Политика
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Российского журналиста Евгения Киселева, который ведет программу на канале Интер, депортируют из Украины.
По состоянию на 16:25 Киселев находится в комнате для депортированных / tsn.ua
Об этом сообщает Украинская правда.
По его словам, несмотря на то, что он имеет вид на жительство, постановление о депортации вынес "уполномоченный орган".
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Киселев рассказал, что прилетел в Украину в четверг, в аэропорту Борисполь его не пропустили через границу и выдали постановление о депортации.
По состоянию на 16:25, он находится в комнате для депортированных.
Следующий эфир программы Киселева должен состояться в пятницу.
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