Российского телеведущего канала Интер Евгения Киселева депортируют из Украины

Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, несмотря на то, что он имеет вид на жительство, постановление о депортации вынес "уполномоченный орган".

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Киселев рассказал, что прилетел в Украину в четверг, в аэропорту Борисполь его не пропустили через границу и выдали постановление о депортации.

По состоянию на 16:25, он находится в комнате для депортированных.

Следующий эфир программы Киселева должен состояться в пятницу.

Ранее УНИАН сообщал, что Авакова просили объявить персонами нон-грата 38 российских журналистов.