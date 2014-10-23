Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе запустили свой первый беспилотник
16:27, 23 октября 2014Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ запустила под Мариуполем Донецкой области свой первый беспилотник для мониторинга ситуации на востоке Украины.
ОБСЕ запустили беспилотник / Твиттер ОБСЕ
Демонстрация и запуск беспилотника состоялись в 14:00.
Об этом пишет "Новое Время".
21 октября сообщалось, что миссия ОБСЕ в Украине направила в Донецкую область два первых беспилотных летательных аппарата, которые будут мониторить ситуацию в Донбассе. Прибытие еще 2-х ожидается в ближайшее время. Планируется, что беспилотники будут помогать следить за ситуацией в зоне конфликта, в частности за соблюдением режима прекращения огня.
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