Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе запустили свой первый беспилотник

Демонстрация и запуск беспилотника состоялись в 14:00.

Об этом пишет "Новое Время".

21 октября сообщалось, что миссия ОБСЕ в Украине направила в Донецкую область два первых беспилотных летательных аппарата, которые будут мониторить ситуацию в Донбассе. Прибытие еще 2-х ожидается в ближайшее время. Планируется, что беспилотники будут помогать следить за ситуацией в зоне конфликта, в частности за соблюдением режима прекращения огня.

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