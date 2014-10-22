Оккупанты в Крыму нарушают права этнических украинцев - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская заявляет о нарушении в Крыму прав этнических украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Лутковской, Омбудсмен констатировала, что «подобно ситуации с крымскими татарами существует ситуация с нарушением прав этнических украинцев на территории АР Крым».

В пресс-службе отметили, что Уполномоченный по правам человека во время своего выступления на заседании Комитета НАТО по вопросам партнерства и коллективной безопасности по актуальным вопросам защиты национальных меньшинств в Украине, которое состоялось сегодня в Брюсселе, ознакомила присутствующих с анализом законодательства Украины относительно прав национальных меньшинств. Лутковская сообщила, что мониторинг Офиса Уполномоченного свидетельствует о наличии значительных законодательных пробелов в сфере защиты прав коренных народов и национальных меньшинств, несмотря на то, что права на свободу от дискриминации гарантируются Конституцией Украины, Законом Украины «О национальных меньшинствах в Украине», ратифицированной Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств, а также другими законодательными актами. В частности, до сих пор не принят соответствующий закон, который бы четко определял круг лиц, имеющих право на возмещение и льготы в рамках политики реинтеграции депортированных лиц. Также не хватает законодательства, которое бы гарантировало крымскотатарскому народу статус коренного народа Украины.

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Среди положительных сдвигов Уполномоченный по правам человека, в частности, отметила, что в марте этого года парламент принял Заявление относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства, которым гарантировал сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

«Для систематизации работы Уполномоченного по правам человека в сфере недискриминации и защиты прав меньшинств, в том числе с учетом новых полномочий, предоставленных в этой сфере Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», приказом Уполномоченного по правам человека в ноябре прошлого года была утверждена Стратегия деятельности в сфере предотвращения и противодействия дискриминации в Украине на 2014-2017 годы», – сообщила Лутковская.

По ее словам, во исполнение положений указанной стратегии был утвержден план мер, которым предусмотрена реализация в этом году около 80 мер, значительная часть которых непосредственно касаются вопроса защиты прав национальных меньшинств в Украине, в частности наиболее уязвимых общин – рома и крымских татар.

Особое внимание Лутковская уделила вопросам соблюдения прав национальных меньшинств в Крыму в связи с незаконной оккупацией АР Крым со стороны Российской Федерации.

В тесном взаимодействии Офиса Уполномоченного с Крымской полевой миссией правозащитников зафиксированы многочисленные факты ограничений и нарушений прав представителей крымскотатарского народа. По словам Лутковской, действия оккупационных органов власти в отношении представителей крымскотатарского народа свидетельствуют о целенаправленной, системной и последовательной этнической дискриминации. Об этом, в частности, свидетельствуют случаи похищения и убийства крымских татар, которые должным образом не расследуются российскими правоохранительными органами; введение запрета на проведение крымскими татарами мирных собраний и митингов; запрет на въезд в АР Крым лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, а затем и Рефату Чубарову; открытое противодействие осуществлению законной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; проведение незаконных и массовых обысков в мечетях, медресе, других зданиях, которые принадлежат крымским татарам, дискриминация в обучении детей крымских татар на родном языке и др.

«Подобно ситуации с крымскими татарами существует ситуация с нарушением прав этнических украинцев на территории АР Крым. Зафиксированы случаи исчезновений и убийств общественных активистов, которые не расследуются правоохранительными органами должным образом. Сегодня в Крыму фактически не осталось украиноязычных печатных СМИ, официальных версий региональных и коммунальных СМИ на украинском языке. На крымском телевидении оставили единственную украинскую программу из четырех, которые существовали ранее. Происходит блокирование украиноязычных интернет-сайтов для жителей Крыма», – сообщила Лутковская.

Омбудсман Украины в этой связи отметила об инициативе Офиса Уполномоченного по правам человека относительно создания трехсторонней мониторинговой миссии в АР Крым под эгидой Комиссара Совета Европы по правам человека и с участием Уполномоченных по правам человека Украины и РФ для осуществления полного, объективного и всестороннего мониторинга соблюдения прав человека в Крыму.

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Лутковская также сообщила об осуществляемом Офисом Омбудсмана мониторинге соблюдения прав рома, который подтвердил наличие целого ряда проблем в сфере образования, здравоохранения, медицинского обслуживания и социальной защиты этого нацменьшинства.

«Военный конфликт на востоке Украины значительно ухудшил ситуацию с соблюдением прав рома. Во-первых, было зафиксировано несколько случаев антиромских погромов. В качестве примера можно отметить, что в апреле этого года на территории Донецкой области боевиками так называемой «ДНР» совершено семь нападений на ромские поселения», – сообщила Уполномоченный по правам человека.