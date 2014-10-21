На Луганщине продолжаются столкновения между группировками боевиков - активист

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего, а также источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республике».

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«Вблизи Алчевска продолжаются боевые столкновения между бойцами атамана так называемых «донских казаков» Николая Козицына и батальоном «Призрак» Мозгового. Более того, казаки вынудили единомышленников Мозгового отступить. Мозговой, в свою очередь, сделал «ход конем», раздав оружие всем недовольным действиями «казачества», - сообщил Снегирев.

Он также отметил, что «открытое противостояние между различными группировками продолжается и в Свердловске». «Еще ранее свердловские боевики поняли, что казаки Козицына - это мародеры, и, по мнению местных, «донским казакам» идея Новороссии безразлична, они приехали исключительно за добычей. Кстати, ранее Козицын грозился пойти войной на боевиков из Свердловска, а потом даже обещал «дойти до Киева», - рассказал Снегирев.

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По его мнению, «у боевиков не может быть согласия между собой, потому что у них нет единой идеологии, а цель у них одна - это деньги и собственное обогащение».

Снегирев подчеркнул, что поэтому «недавнее сообщение о встрече на «высшем уровне» главарей бандформирований - самопровозглашенного председателя «ЛНР» Игоря Плотницкого, командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового и атамана «донских казаков» Николая Козицына, после которой они заявили об отсутствии противоречий среди различных группировок боевиков и об их намерении «дойти до Киева» - исключительно рекламный трюк».