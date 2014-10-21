Тягнибок о молодчике, избивавшем цепью милицию под ВР: он больной остеохондрозом слепой ребенок

Об этом он заявил одному из украинских телеканалов.

По мнению Тягнибока, милиция как всегда не права - издевается над ребенком инвалидом, который ходит в корсете, почти слепой, сообщил Антон Геращенко в своем Facebook.

Сообщение by Anton Gerashchenko.

Как сообщал УНИАН, милиция задержала, а суд арестовал на два месяца на период следствия жителя Новоград-Волынского 1998 года рождения, который во время беспорядков размахивал цепью и наносил увечья работникам милиции, которые охраняли Верховную Раду во время беспорядков в минувший вторник.

На видео парень в зеленой куртке показывает чудеса мастерства владения цепью и нанесения ею ударов по работникам милиции.

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Ранее сообщалось о том, что этим человеком является Виктор Захарчук, сын мажоритарщика по 65-му округу от ВО «Свобода» Александра Захарчука.

Также Геращенко отметил, что ответственность по статье «Хулиганство» наступает с 14 лет. Задержанному 15 лет и 11 месяцев.

«Суд ему скорее всего даст условный срок», - написал он.