Особого статуса Донбасса не существует, это кремлевская пропаганда - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время посещения учебного центра младших специалистов Государственной пограничной службы Украины в Черкассах.

По его словам, есть только специальный порядок введения местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях и проведения выборов.

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Выборы на востоке должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением международных наблюдателей, подчеркнул Порошенко.

Как отметил президент, те, кому это не нравится, должны уйти, откуда пришли, или же сложить оружие и воспользоваться законом об амнистии, если они никого не убивали.

Как сообщал УНИАН, 17 октября во время многосторонних переговоров в Милане при участии президента РФ Владимира Путина президент Украины Порошенко заявил, что местные выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с подписанным им накануне законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Местные выборы, которые должны пройти в Донецке, должны базироваться на законе, который я вчера подписал. Выборы должны проводиться на той территории, которая определена Минским протоколом по состоянию на 19 сентября", - заявил Порошенко.

16 октября Порошенко подписал Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документом определяется временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года, со дня вступления его в действие.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим документом.

Управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными громадами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.