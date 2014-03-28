Экс-главу Нафтогаза Бакулина оставили под стражей
18:46, 28 марта 2014Политика
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Апелляционный суд Киева оставил председателя НАК “Нафтогаз Украины” Евгения Бакулина под стражей.
Евгений Бакулин
Об этом УНИАН сообщила один из представителей стороны защиты Бакулина Валентина Теличенко.
По ее словам, на следующей неделе защита будет готовить заявление в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного задержания Бакулина, применения к нему пыток.
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Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники Министерства внутренних дел Украины задержали Евгения Бакулина в рамках проведения расследования коррупционных схем в газовой отрасли.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что суд решил арестовать Бакулина, или отпустить его под залог в 1,5 млрд грн.
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