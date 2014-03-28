Экс-главу Нафтогаза Бакулина оставили под стражей

Об этом УНИАН сообщила один из представителей стороны защиты Бакулина Валентина Теличенко.

По ее словам, на следующей неделе защита будет готовить заявление в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного задержания Бакулина, применения к нему пыток.

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Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники Министерства внутренних дел Украины задержали Евгения Бакулина в рамках проведения расследования коррупционных схем в газовой отрасли.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что суд решил арестовать Бакулина, или отпустить его под залог в 1,5 млрд грн.