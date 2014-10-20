Пограничники должны переквалифицироваться на военных - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 20 октября во время посещения учебного центра младших специалистов Госпогранслужбы в Черкассах.

По его словам, во время отечественной войны 14 года пограничники должны уметь все: водить танк, БТР, стрелять из зенитки, быть штурмовиком, десантником.

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По словам президента, бывший руководитель этого центра генерал-майор Игорь Момот, именем которого указом президента назван центр, в первых рядах спасал свою родину и солдат.

Как заявил президент, во время военного конфликта на востоке погибло 60 пограничников, 12 из которых военнослужащие из Черкасского центра.

"Пограничники должны быть в авангарде сил, чтобы остановить агрессию и дать другим подготовиться к ее отражению.

Порошенко был поражен, как учебный центр Госпогранслужбы оперативно переквалифицировался с подготовки пограничников-инспекторов на границе к подготовке военных специалистов.

По его словам, военнослужащие этого центра уничтожили более 509 единиц бронетехники террористов и 500 боевиков.