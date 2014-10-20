Пограничники должны переквалифицироваться на военных - Порошенко
Украинские пограничники, перед которыми раньше стояли другие задачи и которые выполняли функции инспекторов на границе, должны переквалифицироваться на военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 20 октября во время посещения учебного центра младших специалистов Госпогранслужбы в Черкассах.
По его словам, во время отечественной войны 14 года пограничники должны уметь все: водить танк, БТР, стрелять из зенитки, быть штурмовиком, десантником.
Читайте такжеНа Луганщине пограничники обстреляли диверсионную группу из России
По словам президента, бывший руководитель этого центра генерал-майор Игорь Момот, именем которого указом президента назван центр, в первых рядах спасал свою родину и солдат.
Как заявил президент, во время военного конфликта на востоке погибло 60 пограничников, 12 из которых военнослужащие из Черкасского центра.
"Пограничники должны быть в авангарде сил, чтобы остановить агрессию и дать другим подготовиться к ее отражению.
Порошенко был поражен, как учебный центр Госпогранслужбы оперативно переквалифицировался с подготовки пограничников-инспекторов на границе к подготовке военных специалистов.
По его словам, военнослужащие этого центра уничтожили более 509 единиц бронетехники террористов и 500 боевиков.