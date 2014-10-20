На Луганщине пограничники обстреляли диверсионную группу из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"На участке отдела пограничной службы «Красная Таловка» (Луганская область) было не допущено проникновение на территорию Украины со стороны России диверсионно-разведывательной группы. Пограничный наряд заметил группу в составе 14 вооруженных лиц вчера утром. Неизвестные нарушили государственную границу Украины и продолжили углубляться на территорию Украины. Пограничники открыли огонь, однако группа не вступала в боевое столкновение, а вернулась на территорию России", - сказал Лысенко.

Ранее сообщалось, что Россия ведет активную воздушную разведку в районе Мариуполя.