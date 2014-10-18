Путин пообещал целиком выполнять минское соглашение – Порошенко

Все участники консультаций в Милане 17 октября, в том числе Российская федерация, взяли на себя обязательство действовать для решения кризиса на Востоке Украины исключительно в рамках минского соглашения.

Об этом заявил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает ZN.ua.

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"В том числе Россия, и Путин вчера об этом сказал", - отметил президент.

Среди пунктов минского протокола Порошенко отметил незамедлительное прекращение огня, остановка подразделений на линии столкновения, внедрение мониторинга ОБСЕ на неподконтрольных Украине территориях, выполнение закона о временном порядке местного самоуправления, а также проведение досрочных выборов согласно украинскому законодательству.