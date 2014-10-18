Порошенко рассказал, кто виновен в пикете Нацгвардии под АП

Об этом заявил президент Украины в интервью украинским телеканалам в субботу.

“Это (пикет нацгвардейцев) не имеет никакого отношения ни к выборам, ни к популистским вещам. И солдаты пришли не требовать возвращения домой. Было четко расследовано - у нас на территорию воинской части проникли несколько гражданских, которые во время проведения встречи родителей с личным составом провокационно сорвали стабильную ситуацию. Сейчас привлечены к ответственности не только организаторы, но и командиры, которые позволили это обеспечить. Установлено провокаторов”, - сказал Порошенко.

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"Вы что, хотите, чтобы во время военных действий я объявил демобилизацию? Чтобы я армию спустил? Чтобы я страну беззащитной оставил?.. Нет, этого никогда не будет! И давить на президента я никому не позволю", - заверил глава государства, передает Украинская правда.

“Мы очень быстро обнаружили и вывели на чистую воду всех организаторов”, - добавил он.

Глава государства отметил, что это “просчет военной контрразведки, просчет системы внутренней безопасности МВД и просчет командира части".

"Все три ведомства уже привлечены к ответственности. Реакция будет решительным", - отметил президент.

"Они надеялись, что уже на следующий день смогут поднять подразделения в Харькове, Виннице, Полтаве, Днепропетровске", - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, с какими силами они связаны, Порошенко отметил: "В том числе следы ведут в отдельные управления спецслужб соседнего государства".