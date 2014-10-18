Работа всех КПП на границе с Россией возобновится в ближайшее время - Порошенко
22:25, 18 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что в ближайшее время начнется восстановление работы пропускных пунктов на украинско-российской границе.
REUTERS
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в субботу вечером.
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"Мы договорились, и это еще один итог Милана, что у нас в ближайшее время состоится в полном объеме работа украинских пограничников... Речь идет о том, что мы восстанавливаем деятельность всех пунктов, и сейчас начинаем работу на одном пункте в полном объеме. У нас в понедельник или вторник должна состояться встреча руководителей пограничных ведомств Украины и России", - сказал Порошенко.
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