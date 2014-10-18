Работа всех КПП на границе с Россией возобновится в ближайшее время - Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в субботу вечером.

Читайте такжеПорошенко о переговорах с РФ: Украина зимой будет с газом

"Мы договорились, и это еще один итог Милана, что у нас в ближайшее время состоится в полном объеме работа украинских пограничников... Речь идет о том, что мы восстанавливаем деятельность всех пунктов, и сейчас начинаем работу на одном пункте в полном объеме. У нас в понедельник или вторник должна состояться встреча руководителей пограничных ведомств Украины и России", - сказал Порошенко.