Боевики обстреляли украинские блокпосты в районе Смелого, Фрунзе и Донецка

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"По состоянию на 18:00 неподконтрольные вооруженные террористические группировки обстреляли из минометов блокпосты, опорный и наблюдательный пункты сил АТО в районе н.п. Смелое, Фрунзе, Донецка, дважды наши позиции в районе донецкого аэропорта, используя при этом танки, минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, передает 112.ua.

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Из "Града" произведены огневые налеты по нашим позициям в районе н.п. Коммуна. Информация по поводу потерь среди украинских военных не поступала", - сообщил пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев.

В АТЦ отметили, что ситуация в районе Дебальцево остается сложной. Кроме того, по заявлению Селезнева, штаб АТО поддерживает коммуникацию с командованием блокпоста неподалеку Смелого, координируют действия подразделений усиления, которые выполняют огневые задачи.

Раненых военнослужащих направили в стационарные медицинские заведения, им предоставляется квалифицированная медпомощь.