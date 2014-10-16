"Стену" на границе с Россией возведут за три года

"Стену" вдольукраинско-российской границы построят за три года.

В этом заверил Арсений Яценюк и проинспектировал строительство участка сооружения на Харьковщине. Стена на границе даже уже получила название - «Европейский вал».

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Противотанковый ров шириной 3 метра, глубиной - 2, трехметровый бруствер, 4-метровая контрольно-следовая полоса и дорога для передвижения пограничных нарядов, забор с датчиками и видеокамерами.

Полмиллиарда гривень на проект выделит мировое сообщество, а остальную сумму, ориентировочно вдвое больше, возьмут из государственного бюджета.