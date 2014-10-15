Государство, которое не контролирует собственную границу, не может быть членом НАТО - Яценюк



Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе ”Шустер live” на ”24 канале” в среду вечером.

”Если мы не контролируем свои границы, Европейский союз не даст нам безвизовый режим. Поэтому это проект по обустройству государственной границы является очень серьезным шагом на пути к безвизовому режиму с ЕС. Я уже не говорю о членстве Украины в НАТО. Государство, которое не контролирует собственную границу, не только не получает безвизовый режим, но оно и не может быть членом никакого военного и оборонного блока, в том числе Североатлантического альянса”, - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительно 6 млн евро на реализацию проекта ”Стена” на украинско-российской границе.

Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущения проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет почти 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс окопов для техники, более 4 тыс блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которого невозможно взорвать.