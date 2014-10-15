Нацгвардейцев на забастовку спровоцировали лица, проникшие в часть - прокурор

Об этом в своем интервью заявил военный прокурор Анатолий Матиос, передает uapress.info.

«Если в деталях, то 13 октября около 11:00 на КПП воинской части 30-27, это бригада специального назначения Национальной гвардии Украины, командир полковник Мусиенко, они дислоцируются в селе Новые Петровцы Киевской области, самовольно покинули территорию указанной воинской части. Что стало причиной? Перед тем, как они покинули часть, группа взрослых лиц разного пола, мужчины, женщины - до 50 человек, фактически насильно проникли на территорию воинской части и начали призывать военнослужащих к походу по путям сообщения с требованием идти к АПУ, чтобы побудить главу государства безотлагательно выдать указ о демобилизации», - заявил он.

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«На данный момент продолжаются следственные действия для установления всех этих лиц, поскольку мы располагаем предварительной информацией, которую нужно подкрепить еще проведением соответствующих процессуальных действий, что значительное количество этих лиц, не имели никакого отношения к военнослужащим, которые находились в селе Новые Петровцы. То есть они не были родственниками или родителями, родственниками тех, кто служит. Часть была таких, у которых действительно там были сыновья или племянники, но основная масса не имела прямого отношения», - отметил прокурор.

Он так же отметил, что после проникновения в часть в социальных сетях начались резко создаваться соответствующие группы, по информации разведки почти все они были зарегистрированы по IP-адресах на территории России, в частности в Санкт-Петербурге.