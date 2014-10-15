Силы АТО блокируют и уничтожают боевиков близ Смелого на Луганщине

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Ситуация в районе блокпоста, который расположен вблизи населенного пункта Смелое, постоянно меняется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «в настоящее время личный состав блокпоста, во взаимодействии с подразделениями огневой поддержки и бронегруппой сил АТО, проводит мероприятия, направленные на блокировку и уничтожение неконтролируемых бандитских группировок».

Читайте такжеБоевики распространяют слухи о новом наступлении (карта АТО)С целью обеспечения безопасности украинских военнослужащих блокпост дооборудован, усилен средствами огневого поражения и бронетехникой, информирует штаб АТО.

В свою очередь боевики ведут огонь по позициям украинским военным из минометов и установок «Град», отмечается в сообщении.