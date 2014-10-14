Новый фейк: псевдобоец батальона "Днепр-1" заявил, что ушел в Россию лечить больной зуб

В частности, записи опубликовали сайт Следственного комитета РФ и Lifenews.

По данным российских следователей, он сознался в том, что лично убивал мирных жителей, руководствуясь анонимными доносами, в состоянии наркотического опьянения.

При этом российским журналистам опытный убийца сообщил, что рискнул перейти границу с Россией, чтобы вылечить больной зуб, потому что в Украине идет война и там ему не могли оказать такую помощь.

Российские следователи сообщили о задержании Литвинова в начале октября. В руководстве МВД и батальона в ответ заявили, что человека с такой фамилией в "Днепре" никогда не было, а сам батальон никогда не выполнял задания в Луганской области.