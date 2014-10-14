Ночью возможен штурм Донецкого аэропорта российскими десантниками - комбат

Об этом в эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua рассказал командир добровольческого батальона "ОУН" Борис Гуменюк.

По его данным, этой ночью российские войска собираются штурмовать Донецкий аэропорт.

"Добровольческие батальоны не так тесно взаимодействуют со штабом АТО и Генеральным штабом, как бы хотелось. Однако каждое подразделение имеет свою разведку. К нам поступила такая информация из трех разных источников. Одно из них находится на территории России, второе - в "ДНР" и третьим источником являются украинские спецслужбы. Так или иначе, с определенной долей вероятности эта информация подтверждается", - заявил командир батальона"ОУН".

Читайте такжеБудни «киборгов» из донецкого аэропорта. ВидеоПри этом Борис Гуменюк добавил, что визуально его военные не видят какого-то движения, ведь батальон находится за семь километров от Донецкого аэропорта.

"Мы дислоцируемся за 300 метров от Донецка в селе Пески, держа правый фланг нашим военным, которые находятся в аэропорту. У нас проходят свои бои. Но информация очень настораживает. Надо учитывать тот факт, что новое руководство Минобороны назначено только сегодня. Поэтому может быть беда. Даже, если это будет информация на опережение, то мобилизация имеет право на жизнь", - отметил военный.

Гуменюк также заявил, что никто не собирается убегать, отступать. "Все настроены на бой. Просто президент РФ Владимир Путин подражает Адольфу Гитлеру, который любил символизм, оккультные знаки. Мы помним, что трагедия под Иловайском состоялась как раз 24 августа, в День Независимости Украины. Поэтому на сегодняшнюю Покрову мы должны быть особенно мобилизованными. Даже, если это будет холостой выстрел с моей стороны, то мобилизация в лишний раз не навредит. Но мне так кажется, что это не холостой выстрел", - сказал Гуменюк.