Турчинов подписал закон об особом статусе отдельных районов Донбасса

Александр Турчинов подписал и передал на подпись Президенту закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (регистрационный номер 5081).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Как известно, вокруг содержания текста данного законопроекта велись дискуссии, поскольку при принятии его речь шла о том, что именно ВР определяет, на каких территориях будет вводиться особый порядок.

Читайте такжеОтдельные районы Донбасса хотят провести выборы 2 ноябряПозже на сайте парламента появился текст законопроекта, в котором говорилось о том, что эти территории определяет руководитель Антитеррористического центра.

В тексте закона, размещенном на сайте парламента, говорится: "Согласно этому закону, временно, на 3 года со дня вступления в силу данного закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей)".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентский Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает введение особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.