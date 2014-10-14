Милиция задержала 36 человек под стенами Рады (фоторепортаж)

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в милиции, от медиков поступает информация о пострадавших правоохранителях. Информации о пострадавших участниках массовых мероприятий пока нет.

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