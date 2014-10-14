Милиция задержала 36 человек под стенами Рады (фоторепортаж)
14:41, 14 октября 2014Политика
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По подозрению в участии в сегодняшних столкновениях у здания Верховной Рады задержано 36 человек.
Возле ВР продолжаются задержания правонарушителей / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в милиции, от медиков поступает информация о пострадавших правоохранителях. Информации о пострадавших участниках массовых мероприятий пока нет.
Читайте такжеПод стенами Рады остаются около 500 митингующихНапомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал о 50 задержанных правонарушителей и 15 сотрудников милиции, пострадавших в столкновениях под ВР.
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