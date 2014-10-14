Луганские боевики за сутки угнали 10 автомобилей

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы милиции области Татьяна Погукай, вчера, 13 октября, вооруженные люди со двора дома в с. Металлист Славяносербского района похитили служебный автомобиль Volkswagen Passat, который принадлежит ГУ МВД в Луганской области. Данный факт зарегистрирован. Принимаются меры по установлению местонахождения автомобиля и розыска преступников.

Читайте такжеСМИ: В Киеве за восемь месяцев угнали более четырехсот автомобилей (исправлено)

Кроме того, в Старобельский райотдел милиции обратилась 47-летняя луганчанка с заявлением о том, что двое вооруженных людей в камуфлированной одежде на кв. Молодежном в Луганске незаконно завладели ее автомобилем Peugeot-207. Данный факт также зарегистрирован.

Также в милицию обратился мужчина, 1965 г.р., с заявлением о том, что на автодороге, в 4 км от пгт. Фрунзе (Славяносербский район) шестеро вооруженных людей в камуфлированной одежде незаконно завладели его грузовым автомобилем МАN.

В Северодонецкий горотдел милиции по почте поступило заявление от руководства ООО «Завод стальные дроби» о том, что с территории предприятия, расположенного на ул. Чапаева в Алчевске, вооруженные неизвестные лица в камуфляже незаконно завладели автомобилем «ВАЗ-2121», который принадлежит заводу. Также в Попаснянский райотдел милиции поступило заявление от руководства Донецкой железной дороги о том, что с территории предприятия неизвестные лица незаконно завладели автомобилями, принадлежащими госпредприятию: «ГАЗ-3307», «ГАЗ-3307», «ГАЗ-52», грузовой автокран «ЗИЛ-130», «ЛУАЗ-1302», «УАЗ-469 Б», «УАЗ-1514».

Данный факт также зарегистрирован. Принимаются меры по установлению местонахождения похищенного автотранспорта и розыска лиц, причастных к совершению уголовного преступления.